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TRT’den Hatay için ‘Bir zamanlar devletti’ paylaşımı. Tepkiler gelince apar topar değiştirdiler

TRT, Hatay şehrinin depremden önceki ve sonraki görüntülerini derlediği videosuna 'Bir zamanlar devletti’ diye paylaştıktan sonra tepki gelince değiştirdi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 09:21
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TRT paylaşımında Hatay için bir zamanlar devletti notunu düştü

TRT’den Hatay için ‘Bir zamanlar devletti’ paylaşımı. Tepkiler gelince apar topar değiştirdiler
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Anadolu Ajansı dün, 11 ilde büyük yıkıma neden olan, Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay’ın afetin öncesi ve sonrası görüntülerinden derlediği bir video servis etti. Kentin en işlek caddelerinde havadan çekilen görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

TRT’de de Hatay şehrinin depremden önceki ve sonraki görüntülerini derlediği videosunu "Bir zamanlar devletti" diye paylaştı

Ancak tepkiler gelince TRT notu bir süre sonra değiştirdi ve notun altına "Doğrulanmış Depremin öncesi ve sonrası #Hatay sokakları" diye yazdı.

DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ:

Öte yandan  Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet ve Künefeciler meydanlarında çok sayıda bina yıkıldı. Hatay’ın genelinde çok sayıda insanın ölümüne neden olan depremler, Asi Nehri çevresi ve Atatürk Caddesi’ndeki ev ve işyerlerini de enkaza çevirdi. 

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