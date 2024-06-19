TRT spikeri Arda Güler'i anlatırken kendinden geçti. Böyle anlatım görülmedi

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TRT spikeri Arda Güler'i anlatırken kendinden geçti. Böyle anlatım görülmedi

Türkiye - Gürcistan maçının spikeri Özkan Öztürk'ün Arda Güler'in golünde yaptığını anlatım gündem oldu.

A Milli Takımımız EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

GRUPTA LİDERİZ

Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 3-1 mağlup ederek grupta liderliğe oturdu.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler, 90+7'de de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan’ın tek golü ise 32. dakikada Mikautadze'den geldi.

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GOL KADAR ANLATIMI DA HAYRAN BIRAKTI

Millilerin her golü birbirinden kıymetli olsa da Arda Güler'in ceza sahası dışından tam 90'a attığı gol herkesi hayran bıraktı.

Genç yıldızımızın golü Avrupa'nın gündemine otururken gol kadar anlatımı da meşhur oldu.

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ALMANLAR ÖZKAN ÖZTÜRK'Ü MANŞETİNE TAŞIDI

Arda Güler'in golünü kendi atmış kadar coşkulu anlatan Özkan Öztürk'ün o anlardaki görüntüsü sosyal medyada gündem olurken Alman basınında da haber oldu.

Özkan Öztürk'ü manşetine taşıyan Almanya'nın ünlü gazetesi Bild Öztürk için "Türkiye yorumcusu tamamen çıldırdı" dedi.

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