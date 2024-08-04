TRT spikeri canlı yayında boyunu uzatmak için sandalye tepesine çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Takım, gruptaki son maçına İtalya karşısında çıktı.

Altın Kızlar, mücadeleyi 3-0 kaybetti ve yenilerek çeyrek finale çıktı.

Bu mücadele öncesinde maçın yayınlandığı kanal olan TRT Spor'da skandal bir olay yaşandı.

TRT spikeri Kerem Öncel, daha uzun boylu gözükmek için sandalyenin üzerine çıktı.

BAŞAK KOÇ'TAN KEREM ÖNCEL'E FLAŞ SÖZLER!

Filenin Sultanları'nda kaptanlık yapmış ve aynı zamanda yorumculuk yapan Özlem Özçelik ve sunucu Kerem Öncel, salondaki atmosferi canlı yayında izleyicilerle buluşturdu.

Daha sonrasında söz, stüdyoya bırakıldı.

Stüdyodaki yorumcu Başak Koç, bir anda Kerem Öncel'e "1.90’lık Özlem 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor…" ifadelerini kullandı.

BENZER BİR YAYIN YAŞANMIŞTI

Türkiye'nin oynadığı Dominik Cumhuriyeti maçı öncesinde boyu aslında daha kısa olan Kerem Öncel, Özlem Özçelik'ten uzun gözükmüştü.

Bu olayın tartışmayı başlatan olay olduğu düşünülüyor.