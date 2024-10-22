TRT spikerleri yine mavi ceket ile ekrana çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Amerika'da öldü. Türkiye'de büyük sevinçle karşıladığı ölüm haberini TRT Haber Spikerleri sunarken aynı zamanda ceket renklerindeki tercihle de mesaj verdi.

Hain 15 Temmuz darbe girişiminde TRT binasına girerek bildiri okutulmuştu. Sunucu Tijen Karaş'ın o gün üzerinde bulunan ceket mavi renkti. FETÖ elebaşının ölümü üzerine dün TRT Haber Spikeri mavi ceket giymeyi tercih etmişti.

Bugün yapılan yayında yine başka bir haber spikerinin aynı mavi renk ceket giydiği görüldü. Sembolik bir anlam taşıyan mavi ceket ile TRT Haber Spikerleri FETÖ elabaşının ölümün ile ilgili duruşlarını da sergilemiş oldular. TRT spikerleri mavi ceket ile hain darbe girişimi yapan FETÖ elebaşının ölümünü o şekilde sunmayı tercih ettiler.