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TRT yöneticisi ABD gezisinde 1,5 milyon TL harcadı. Halkın parasını 3 günlük gezide ezdi

TRT’de üst düzey yöneticinin ABD’de harcadığı fahiş harcama teftişe takıldı. TRT yöneticisi 3 günlük ABD gezisinde 1.5 milyon lira harcama yaptı. Müfettişler, bu harcamaya “şerh” düşerek, onama vermedi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:17
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TRT yöneticisi ABD gezisinde 1,5 milyon TL harcadı

TRT yöneticisi ABD gezisinde 1,5 milyon TL harcadı. Halkın parasını 3 günlük gezide ezdi
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“Patronlardünyası”nın ulaştığı bilgilere göre TRT’deki skandallar bununla da bitmedi. Bir grup TRT çalışanı Topuk Yaylası’na kişi başı 7 bin 500 lira ödenen istişare toplantısına katılması da sıkıntı yarattı. Ayrıca TRT’nin sosyal medya danışmanlığı adı altında Londra Merkezli K. Network isimli şirkete her ay 25-30 bin dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı. TRT’nin ödeme yaptığı bu şirketin bir yöneticisinin ise TRT’nin üst düzey yöneticilerinden birinin arkadaşı olduğu iddia edildi.

MECLİS GÜNDEMİNE DE GELMİŞTİ

TRT ile ilgili iddiaları CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bir çok kez meclis gündemine de taşımıştı. Sertel’in TRT ile ilgili TBMM’ye verdiği soru önergelerinden birinde, TRT’de üst düzey bir yöneticinin, kurumun milyonlarca lira dış yapım parası ödediği şirkete yakınını “gizli ortak” olarak yerleştirdiği iddiasını gündeme getirdi. Sertel, Meclis gündemine taşıdığı iddialarında, “TRT yöneticilerinin birinci derece yakınlarından yapım şirketinde çalışan ya da ortak olan var mıdır? Varsa kimlerlerdir? Bu firmaların TRT’de aldıkları işlerin maddi karşılığı ne kadardır?” sorulara cevap aramıştı.

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