TRT'de deprem! Üst düzey isimlerin üzerini tek tek çizdi

13 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden TRT Genel Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın kurumda ciddi değişime gitti.

Mehmet Zahid Sobacı

TRT'de üst düzey isimler bir bir çizik yedi.

Kurumda yapılan değişiklikler şu şekilde gerçekleşti;

Muhammed Enes Polat, TRT haber Kanal Koordinatörü

Hüseyin Erdoğan, Haber Koordinatörü

Seval Yılmaz Tekin, Yapımdan Sorumlu Haber Koordinatör Yardımcısı

Ahmet Necdet Tunaç, Yayından Sorumlu Haber Koordinatör Yardımcısı

TRT Spor yorumcusunun sözleri çıldırttı: Özür dile

Saim Kurubaş, Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü

Osman Emre Şen, İç Yapımlar Dairesi Başkanı

Burhan Tanrıverdi, İç Yapımlar Dairesi Başkan Yardımcısı

Mesut Eker, Genel Sekreter

Ergün Demirel, TRT Kuzey Makedonya Temsilcisi

Bahadır Kaçar, Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINDA DEĞİŞİKLİK YAŞANMIŞTI

Sobacı, geçtiğimiz haftalarda bazı genel müdür yardımcılarında değişikliğe gitmişti.

Ziyad Varol, Hasan Öymez ve Ömer Faruk Tanrıverdi Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılırken; Mücahid Eker, Serhat Eroğlu, Ahmet Görmez ve Yusuf Şimşek yeni Genel Müdür Yardımcıları olarak atanmıştı.