TRT'de deprem! Üst düzey isimlerin üzerini tek tek çizdi

13 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden TRT Genel Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın kurumda ciddi değişime gitti.
TRT'de üst düzey isimler bir bir çizik yedi.
Kurumda yapılan değişiklikler şu şekilde gerçekleşti;
Muhammed Enes Polat, TRT haber Kanal Koordinatörü
Hüseyin Erdoğan, Haber Koordinatörü
Seval Yılmaz Tekin, Yapımdan Sorumlu Haber Koordinatör Yardımcısı
Ahmet Necdet Tunaç, Yayından Sorumlu Haber Koordinatör Yardımcısı
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Saim Kurubaş, Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü
Osman Emre Şen, İç Yapımlar Dairesi Başkanı
Burhan Tanrıverdi, İç Yapımlar Dairesi Başkan Yardımcısı
Mesut Eker, Genel Sekreter
Ergün Demirel, TRT Kuzey Makedonya Temsilcisi
Bahadır Kaçar, Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı.
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINDA DEĞİŞİKLİK YAŞANMIŞTI
Sobacı, geçtiğimiz haftalarda bazı genel müdür yardımcılarında değişikliğe gitmişti.
Ziyad Varol, Hasan Öymez ve Ömer Faruk Tanrıverdi Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılırken; Mücahid Eker, Serhat Eroğlu, Ahmet Görmez ve Yusuf Şimşek yeni Genel Müdür Yardımcıları olarak atanmıştı.