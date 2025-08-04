TRT Spor yorumcusunun sözleri çıldırttı: Özür dile

Süper Lig'i geçen sezon üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa bileti alan Samsunspor'un Avrupa Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Shakhtar Donetsk- Panathinaikos eşleşmesinin galibi oldu.

Kura çekiminin ardından TRT Spor'da yapılan yorumlar ise Samsunsporluların tepkisini çekti.

TRT Spor yorumcusu Erhan Seven Karadeniz ekibinin elenmesini beklediğini belirterek, "Samsunsporlular şimdi alınacak ama Kupa 3'te başarılar dilerim. Shaktar'ı çok hazır gördüm" dedi.

Sen kim oluyorsun da Samsunspor'u alaya alıp küçümsüyorsun? Aynı espirini 3 büyütülmüş kulüplere yapma cesaretin var mı ? Devlet kanalında sergilediğin laubali tavırlar yüzünden Samsunspor'dan özür dileyeceksin Erhan Seven! pic.twitter.com/cPSAJLiGWT — Samsunsporarmy (@Samsunsporarmy) August 4, 2025

'HEPİMİZİN VERGİLERİYLE MAAŞ ALIYOR'

Seven'in yaptığı yorum sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Seven'e gelen tapkilerden bazıları şöyle:

"Özel kanallardaki yorumcuların sözleri kendilerini bağlar, beğenmezsek izlemeyiz. Fakat hepimizin vergileriyle maaş alan bir TRT yorumcusu henüz oynanmamış tur için Samsunspor’a Kupa 3’de başarılar diliyorum diyemez, bu kurumun misyonu bu değil."

Özel kanallardaki yorumcuların sözleri kendilerini bağlar, beğenmezsek izlemeyiz.

Fakat hepimizin vergileriyle maaş alan bir TRT yorumcusu henüz oynanmamış tur için Samsunspor’a Kupa 3’de başarılar diliyorum diyemez, bu kurumun misyonu bu değil.pic.twitter.com/VDyHy1taA3 — Tartışmalı Pozisyonlar (@Tartismalar) August 4, 2025

TRT Spor yorumcusu gülerek Samsunspor’a konferans Ligi’nde başarılar dilerim diyerek dalga geçiyor Samsunspor ağır taştır….. https://t.co/AiLZpEQPF7 — king of the north (@SamsunsporDAAA) August 4, 2025

Samsunspor’un Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi Arda Turan!