TRT Spor yorumcusunun sözleri çıldırttı: Özür dile

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TRT Spor yorumcusunun sözleri çıldırttı: Özür dile

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi Play Off'undaki rakibinin elli olmasının ardından TRT Spor'da kurayı değerlendiren Erhan Seven'in sözleri tartışma yarattı.

Süper Lig'i geçen sezon üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa bileti alan Samsunspor'un Avrupa Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Shakhtar Donetsk- Panathinaikos eşleşmesinin galibi oldu.

Kura çekiminin ardından TRT Spor'da yapılan yorumlar ise Samsunsporluların tepkisini çekti.

TRT Spor yorumcusu Erhan Seven Karadeniz ekibinin elenmesini beklediğini belirterek, "Samsunsporlular şimdi alınacak ama Kupa 3'te başarılar dilerim. Shaktar'ı çok hazır gördüm" dedi.

'HEPİMİZİN VERGİLERİYLE MAAŞ ALIYOR'

Seven'in yaptığı yorum sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Seven'e gelen tapkilerden bazıları şöyle:

"Özel kanallardaki yorumcuların sözleri kendilerini bağlar, beğenmezsek izlemeyiz. Fakat hepimizin vergileriyle maaş alan bir TRT yorumcusu henüz oynanmamış tur için Samsunspor’a Kupa 3’de başarılar diliyorum diyemez, bu kurumun misyonu bu değil."

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