TRT’de programlar yapan sunucu Menzil için para istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT’de programlar yapan sunucu Menzil için para istedi

Sunucu ve programcı Serdar Tuncer’in Menzil için para istediği anlar ve " Sizi adam edeceğim" sözleriyle gündem oldu.

Televizyon programcısı, Menzil Tarikatı için para toplamaya çalıştı TRT’nin eski sunucularından Serdar Tuncer’in Menzil için para istediği görüntüleri ortaya çıktı.

Videoda “sizi adam edeceğim” de diyen Tuncer “Bizim adam olmak için bir şeyler vermeye ihtiyacımız var. Azı çoğu olmaz 1 liradır, 3 liradır 5 liradır” ifadelerini kullandı.

Tuncer’in videodaki konuşmaları şu şekilde:

Biz bu zatın kölesiyiz ama hepimizin omzunda bir yük var. Pantolonuna dikkat, giydiğin çoraba dikkat et, takkene dikkat et, sakalına dikkat et.

Sizi adam edeceğim. Onlar istemezler ama ben size bir şey söyleyeyim, Menzil’de bir cami inşaatı devam ediyor. Size gelip cami inşaatı için para istemezler. İstemeye ihtiyaçları da yok onu da söyleyim. Onların iş yapmak için bizim vereceğimize ihtiyaçları yok da bizim adam olmak için bir şeyler vermeye ihityacımız var. Azı çoğu olmaz 1 liradır, 3 liradır 5 liradır.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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TRT’DE PROGRAMLAR YAPTI, MENZİL ŞEYHİ İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Tuncer, TRT 1 kanalında ramazan programları yapmıştı. Ayrıca Tuncer Yeni Şafak yazarlığı görevini de üstlendi. Tuncer daha önce TRT ekranlarında sunduğu bir programda, Menzil Cemaati’nden Şemseddin Bektaşoğlu'nu konuk olarak almıştı.

Serdar Tuncer daha önce Menzil Tarikatı'nın yeni şeyhiyle temel atma töreninde birlikte görüntülenmişti.

Menzil Tarikatı'nın yeni şeyhinin lüks makam aracı ve konvoyundaki diğer lüks araçların görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

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