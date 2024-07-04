Menzil şeyhinin oğlu için süslettiği gelin arabasına bakın. Bu saltanat Abdülhamid'de yoktu

Menzil Cemaati geçen yılın temmuz ayında lideri Abdülbaki Erol’un ölümü sonrası oğulları arasında fiili olarak 3’e bölünmesi ile sürekli gündeme geliyor. Adıyaman’daki Menzil köyünde yaşananlar ve müritlerinin şeylere karşı söylediği sözler sık sık gündeme geliyor.

Son olarak cemaatin Eskişehir kolunda yaşananlar gündem oldu. Gazeteci İsmail Arı’nın paylaştığı görüntüce cemaatin Eskişehir kolunun lideri Fevzeddin Erol'un oğlu için yaptığı düğünden görüntüler yer aldı. Görüntülerde üzeri tamamen çiçeklerle kaplı olan gelin arabası dikkat çekti.

Arı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Menzil Cemaati'nin Fevzeddin Erol liderliğindeki kolunun merkezi Eskişehir... Burada 2-3 gündür devam eden bir düğün merasimi var ve Fevzeddin Erol'un oğlunun gelin arabasına bakın” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR’DE KÖY KURDULAR

Menzil cemaatinin Eskişehir kolu, tıpkı Adıyaman’daki merkezi gibi bir köy içinde bulunuyor. Nakşibendi şeyhlerinden Abdülbaki Bilvanisi’den icazet alan Fevzettin Erol, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan bir çiftliği 2002 yılında aldı. Erol, burada Menzil’in İç Anadolu merkezini kurdu.

Erol’un aldığı çiftlik zamanla büyüdü ve 2009 yılında ‘köy’ statüsü aldı. Söz konusu köyün adı Buhara köyü oldu. Köydeki 2 katlı lüks evler dikkat çekerken, bütün işleri cemaat mensupları yapıyor.