Menzil şeyhinin yanında bu kez de TRT'de program yapan sunucu çıktı

Menzil tarikatının yeni şeyhi Muhammed Saki’nin temel atma törenin de yanında TRT’de program yapan sunucu görüldü.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Menzil şeyhinin yanında bu kez de TRT'de program yapan sunucu çıktı

Menzil Tarikatı'nın yeni şeyhinin lüks makam aracı ve konvoyundaki diğer lüks araçların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bu görüntülerde bir devlet memurunun şeyhin aracına gül atması tepki topladı.

İktidarın desteğiyle kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati gündemden düşmüyor.

Adıyaman Kahta’da bulunan Menzil köyünde Menzil tarikatına ait bir cami açılışına tarikatın yeni şeyhi katıldı.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, törene Menzil tarikatının yeni şeyhi Muhammed Saki geldi. Saki temel atma törenini başattı.

Menzil'de caminin temel atma törenini tarikatın yeni lideri başlattı.

Ancak temel atma töreni esnasında Menzil'in yeni şeyhinin yanında TRT'de program yapan sunucu Serdar Tuncer’in görüldüğü iddia edildi.

menzil-tarikati.webp

AKP’li sunucu Tuncer bir zamanlar TRT’de programlar yapıyor ve AKP’li belediyelerin etkinliklerine katılıyordu.

MENZİL TARİKATININ YENİ ŞEYHİ LÜKS ARACIYLA GÜNDEMYDİ

Öte yandan Menzil Tarikatı'nın yeni şeyhinin lüks makam aracı ve konvoyundaki diğer lüks araçların görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Üstelik bu görüntülerde bir devlet memurunun şeyhin aracına gül atması tepki toplamıştı.

Ayrıca Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol’un ölümü üzerine 3 oğlu arasında yaşanan liderlik kavgasından galip çıkan Muhammed Saki Erol yeni şeyh unvanını almıştı.

kjlsks-001.jpg

SERDAR TUNCER:

555.jpg

666.jpg

İlgili Haberler
Menzil şeyhinin lüks aracıyla geçit töreni. Müritleri 12 milyon liralık aracının etrafını sardı
Gerçek Sakal-ı Şerifse Menzil tarikatına nasıl geldi. Menzil tarikatında çekilen videoda Sakal-ı Şerif'in sallanması gündem oldu
Menzil’in sofilerine kahkaha ve şakalar yasakladı
Menzil şeyhine kırmızı halılı ve güllü karşılama
Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Netanyahu Arap liderleri açık açık tehdit etti Dünya
Netanyahu Arap liderleri açık açık tehdit etti
Hakan Çalhanoğlu İtalya'nın tarihine geçti, efsaneyi geride bıraktı Spor
Hakan Çalhanoğlu İtalya'nın tarihine geçti, efsaneyi geride bıraktı
KYK'da 117 öğrenci zehirlendi. Yurtlarda skandallar bitmiyor Gündem
KYK'da 117 öğrenci zehirlendi. Yurtlarda skandallar bitmiyor
Antalya'da plastik fabrika kül oldu Gündem
Antalya'da plastik fabrika kül oldu
Tudor İtalyan devinin başına geçiyor Spor
Tudor İtalyan devinin başına geçiyor
Plastik fabrikası alev alev yandı Gündem
Plastik fabrikası alev alev yandı
Bakanlık 44 ilde ev ve iş yeri yapılacak arsa satıyor. KDV’den muaf olacaklar Ekonomi
Bakanlık 44 ilde ev ve iş yeri yapılacak arsa satıyor. KDV’den muaf olacaklar