Menzil şeyhinin yanında bu kez de TRT'de program yapan sunucu çıktı

Menzil Tarikatı'nın yeni şeyhinin lüks makam aracı ve konvoyundaki diğer lüks araçların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bu görüntülerde bir devlet memurunun şeyhin aracına gül atması tepki topladı.

İktidarın desteğiyle kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati gündemden düşmüyor.

Adıyaman Kahta’da bulunan Menzil köyünde Menzil tarikatına ait bir cami açılışına tarikatın yeni şeyhi katıldı.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, törene Menzil tarikatının yeni şeyhi Muhammed Saki geldi. Saki temel atma törenini başattı.

Menzil'de caminin temel atma törenini tarikatın yeni lideri başlattı.

Ancak temel atma töreni esnasında Menzil'in yeni şeyhinin yanında TRT'de program yapan sunucu Serdar Tuncer’in görüldüğü iddia edildi.

AKP’li sunucu Tuncer bir zamanlar TRT’de programlar yapıyor ve AKP’li belediyelerin etkinliklerine katılıyordu.

MENZİL TARİKATININ YENİ ŞEYHİ LÜKS ARACIYLA GÜNDEMYDİ

Öte yandan Menzil Tarikatı'nın yeni şeyhinin lüks makam aracı ve konvoyundaki diğer lüks araçların görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Üstelik bu görüntülerde bir devlet memurunun şeyhin aracına gül atması tepki toplamıştı.

Ayrıca Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol’un ölümü üzerine 3 oğlu arasında yaşanan liderlik kavgasından galip çıkan Muhammed Saki Erol yeni şeyh unvanını almıştı.

SERDAR TUNCER: