Maaştan kesme cezası gerçek oldu. Meclis'ten geçmesi an meselesi

Bu cezalar ise uyarma, kınama ve aylıktan kesme olarak uygulanacak.

Tasarruf tedbirlerinin hayata geçilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri içeren taslak çalışma tamamlandı. AKP, bu taslağı kısa süre içinde Meclis Genel Kurulu'ndan geçirmeyi planlıyor. Taslağın en önemli maddeleri arasında ise tedbirlere uymayanlara maaştan para cezası kesmeye kadar ceza uygulaması da bulunuyor.

DİSİPLİN CEZALARI YOLDA

Meclis'e sunulacak taslakta tasarruf tedbirlerinin takibi bakanlıklarda bakan veya yardımcıları, kurumlarda üst yöneticiler, illerde valilere ve belediyelerde ise belediye başkanlarına verilecek.

Sıralanan tedbirlerin aksine hareket edenlerle ilgili kanuni yaptırımlar uygulanacak. Tasarruf Tedbirleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin hükümleri ve görevi ihmal durumunda uygulanan yaptırımlarda uygulandığı gibi uygulanacak.

UYARMA, KINAMA, AYLIKTAN KESME

Tasarruf Tedbirleri kurallarına uymayanlara verilecek cezalar uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması olarak belirlendi.

SIKI DENETİM VE İZLEME SİSTEMİ

Daha önceki tedbirlerde yönetim birimlerine genelge gönderilmiş ancak cezalar belirtilmediği için yeterince uygulanamamıştı.

Yeni uygulama ile yöneticiler izleme ve denetim sisteminde etkili olacak. Hangi tedbirlerin ne kadar uygulandığı, harcamaların mevzuata uygun olup olmadığı adım adım takip edilecek.

TAŞRADA DEFTERDARLIKVE VERGİ DAİLERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Tasarruf tedbirleri ile ilgili taslak pakette, kamuda mükerrer yapılanmalar sonlandırılacak. İlk uygulamalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak. Maliye ve Hazine Bakanlığın taşra teşkilatlarında 2 ayrı birim olan defterdarlıklar ile vergi daireleri tek çatı altında toplanacak.

KAMUDA ÇİFT MAAŞLAR KESİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda çift maaş hakkındaki eleştirilerin artması üzerine “Kamu çalışanlarında kaç yerde görev alınırsa alınsın tek maaş olacak. Alınan maaşa da limit gelecek” şeklinde bir açıklama yapmıştı.