TRT'den ayrıldı, siyasi liderin başdanışmanı oldu. Medyadan siyasete flaş transfer...

Merkez Haberler Müdürü olarak görev yaptığı TRT'den 2024'ün Haziran ayında emeklilik dilekçesi vererek ayrılan Lamia Ayhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Basın Başdanışmanı oldu.

Ayhan yeni görevini sosyal medya hesabından yaptığı, "Bu mübarek Kandil Günü, benden bir haber paylaşayım Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’nin nazik teklifi üzerine, hayatımda yeni bir dönem başlıyor . Bugün itibariyle Sayın Genel Başkanın Basın Başdanışmanı olarak görev yapacağım. Haydi Bismillah" paylaşımıyla duyurdu.

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LAMİA AYHAN KİMDİR?

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Lamia Ayhan, mesleğe 1997 yılında Flash TV’de başladı. Sürekli basın kartı sahibi olan Ayhan, yaklaşık 29 yıllık mesleki deneyime sahip.

1999 yılında Akşam Gazetesi’ne transfer olan deneyimli isim, yüksek yargı muhabiri olarak görev yaptı. Terör Örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yargılanması dahil olmak üzere, Türk siyaset tarihine damga vuran pek davayı sahada takip eden Lamia Ayhan, sonrasında ise 6 yıl süreyle Star Haber’de yargı, başbakanlık, meclis muhabiri olarak görev aldı.

2021 yılı Kasım ayında TRT'ye transfer oldu. TRT'de Merkez Haber Müdürü olarak görev yaptı. 2024 Haziran ayında emeklilik dilekçesi vererek kurumla yollarını ayıran Lamia Ayhan, 2 yıldır da İletişim Başkanlığı Basın Kartları komisyon üyesi.