TRT'den flaş final kararı. O dizinin fişi çekildi

Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin ardından TRT'den beklenmedik bir final kararı daha geldi.

TRT'den flaş final kararı. O dizinin fişi çekildi

Kaliteli içerikleri izleyicisiyle buluşturmaya devam eden TRT cephesinden final haberi geldi. Geçen yaz “Hayatımın Neşesi”, “Kendi Düşen Ağlamaz” ve “Benim Güzel Ailem” dizilerini seyirciyle buluşturan kanaldan ilk final haberi gelmiş ve “Hayatımın Neşesi”nin 7 Kasım’da ekrana gelecek bölümle final yapacağı duyurulmuştu.

640xauto.jpg

Şimdi kanal cephesinden başka bir final kararı daha çıktı.

640xauto-2.jpg

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT “Benim Güzel Ailem” dizisinin fişini çekti. Levent Türkan’ın yönettiği, Baykut Badem’in yazdığı dizi 22. bölümde ekrana veda edecek.

640xauto-1.jpg

Çarşamba günleri seyirciyle buluşan dizide Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Ufuk Özkan, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal, Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu rol alıyor.

İlgili Haberler
Esra Erol'un yıllar önce rol aldığı dizi ortaya çıktı. Rolünü duyanlar şoke oldu
TRT'nin iddialı dizisinden kötü haber
'Sakla Beni' dizisinde çocukların arasında geçen diyalog tepki çekmişti. Bakanlık harekete geçti
Öykü Karayel ile İlker Kaleli'yi buluşturan diziden ilk kare geldi
Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Sevgilime yazdın dedi metruk binada darp etti Gündem
Sevgilime yazdın dedi metruk binada darp etti
Yolu kapatıp eğlenen 2 sürücüye ceza yağdı Gündem
Yolu kapatıp eğlenen 2 sürücüye ceza yağdı
78 yaşındaki ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf Magazin
78 yaşındaki ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf
Kartal'da silahlı saldırgan tartıştığı eski çalışanını öldürdü Gündem
Kartal'da silahlı saldırgan tartıştığı eski çalışanını öldürdü
Ahsen Eroğlu kırmızı çizgisini açıkladı Magazin
Ahsen Eroğlu kırmızı çizgisini açıkladı
Stresi bıçak gibi kesen besinler ortaya çıktı. Bir kaşığı yetiyor endişe vücuttan akıp gidiyor Sağlık
Stresi bıçak gibi kesen besinler ortaya çıktı. Bir kaşığı yetiyor endişe vücuttan akıp gidiyor
Bingöl'de 93 kilo esrar ele geçirildi Gündem
Bingöl'de 93 kilo esrar ele geçirildi