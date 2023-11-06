TRT'den flaş final kararı. O dizinin fişi çekildi

Kaliteli içerikleri izleyicisiyle buluşturmaya devam eden TRT cephesinden final haberi geldi. Geçen yaz “Hayatımın Neşesi”, “Kendi Düşen Ağlamaz” ve “Benim Güzel Ailem” dizilerini seyirciyle buluşturan kanaldan ilk final haberi gelmiş ve “Hayatımın Neşesi”nin 7 Kasım’da ekrana gelecek bölümle final yapacağı duyurulmuştu.

Şimdi kanal cephesinden başka bir final kararı daha çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT “Benim Güzel Ailem” dizisinin fişini çekti. Levent Türkan’ın yönettiği, Baykut Badem’in yazdığı dizi 22. bölümde ekrana veda edecek.

Çarşamba günleri seyirciyle buluşan dizide Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Ufuk Özkan, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal, Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu rol alıyor.

