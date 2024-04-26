TRT'den yeni platform! Yayın hayatına başlıyor

TRT tarafından düzenlenen "TRT-İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi" bugün yapılacak. Kurum, bugün uluslararası dijital haber platformlarına bir yenisini daha ekleyecek.

Hilton Bosphorus İstanbul'da düzenlenecek 'TRT-İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi'ne birçok ülkeden katılım sağlanacak.

Zirveye, İspanya, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Peru, Venezuela, Guatemala, Ekvator ve Bolivya'nın da aralarında bulunduğu İspanyolca konuşulan 18 ülkedeki medya kurumlarından 17 genel müdür, 21 gazeteci, 16 yönetici ve Türkiye'de öğrenim gören Latin Amerikalı ve İspanyol 40 öğrenci katılacak.

Zirvede gazetecilere yönelik "Uluslararası Gazetecilik" konulu çalıştay da düzenlenecek.

Tanıtım sonrası, "Diziler Aracılığıyla Karşılıklı Anlayışın Güçlendirilmesi: Türkiye ve İspanyolca Konuşulan Ülkeler", "Kamu Hizmeti Yayıncılığı Bakış Açısından Türkiye-İspanyolca Konuşulan Ülkeler İlişkileri: Ortak Bir Vizyon ve Gelecekteki Muhtemel Zorluklar" ile "Küresel Haber Akışının Değişen Yüzü: Küresel Anlayış ve Eşitlik İçin İspanyolca Konuşulan Ülkelerin Sesini Duyurmak" konulu paneller gerçekleştirilecek.