İsrail'le ticaretin devam ettiği, ürünlerin Filistin'e gönderiliyormuş gibi gösterildiği ancak belgelerin yolda İsrail adına yeniden düzenlendiği iddia edilmişti. Bu iddianın etkileri sürerken bu kez TRT'nin de İsrailli firmayla çalıştığı ortaya çıktı.

TRT'nin dijital uygulamalarında İsrailli Appsflyer şirketinin sağladığı kodun kullanıldığı söylendi. Bu hizmeti veren birçok firmanın olduğu belirtilirken neden Filistin'e saldırıları nedeniyle tüm ticaretin durdurulduğu açıklanan İsrailli bir şirket ile anlaşıldığı ise merak konusu oldu.

Kendisine ulaşan bilgileri açıklayan gazeteci Metin Cihan, "Evet, TRT, mobil uygulamalarında verilerinize erişip analiz etmek için İsrailli platformu kullanıyor. Yani, İsrail markalarını tutarlı bir şekilde boykot etmek için TRT'nin mobil uygulamalarını da boykot etmek gerekiyor." dedi.

Metin Cihan'a kendisine gelen mesajı paylaştı:

"Tüm TRT mobil uygulamalarının içinde İsrailli şirket olan Appsflyer kodu bulunmakta. Bunun alternatifleri bulunmasına rağmen çok daha pahalı olan İsrailli şirket kullanılıyor. TR'de neredeyse hiç kullanılmayan İsrailli bir şirkete, İsrail'deki sunuculara TRT Çocuk, Tabii, TRT gibi tüm kritik uygulamaların verileri, lokasyon bilgileri aktarılıyor ve bu veriler İsrail'de tutuluyor."

TRT DE İSRAİLLİ FİRMAYLA ÇALIŞIYOR

Diğer yandan TRT Haber'de yayınlanan "Çelikte en fazla ihracat artışı Filistin'e gerçekleşti" haberi dikkat çekmişti. Yayınlanan habere göre 48 milyon 470 bin dolarla çelik ihracatındaki en büyük artış Filistin'le oldu. Topraklarında büyük bir savaş yaşayan ve binlerce kişinin öldüğü Filistin'de ticaret hacminin nasıl bu kadar büyüdüğü sorusu, "Ürünler aslında İsrail'e gidiyor" fikrini ortaya atmıştı.