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Trump 2 yıllık yasağın ardından geri dönüyor

Meta, Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarının tekrar aktif hale getirileceğini duyurdu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:39
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Trump 2 yıllık yasağın ardından sosyal medyaya dönüyor

Trump 2 yıllık yasağın ardından geri dönüyor
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Facebook’un sahibi teknoloji şirketi Meta, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Facebook ve Instagram hesaplarını tekrar aktif hale getireceğini açıkladı.

Meta, 2024 başkanlık seçimlerine tekrar aday olan Trump’ın hesaplarının "gelecek haftalarda" eski haline getirileceğini bildirdi.

Meta Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkanı Nick Clegg, şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Halk, politikacıların -iyi ya da kötü- söylediklerini duyabilmeli ki sandıkta bilinçli seçimler yapabilsin.” ifadesini kullandı.

Clegg, Trump’ın daha fazla ihlal edici içerik yayınlaması durumunda, içeriğin kaldırılacağını ve hesabının, ihlalin ciddiyetine bağlı olarak, 1 ay ile 2 yıl arasında askıya alınacağını belirtti.

Ayrıca platformda Trump için yeni kuralların olacağını ifade eden Clegg, açık bir risk durumunda müdahale edileceğini ve suçun tekrarı durumunda Trump’ın daha yüksek cezalarla karşı karşıya olacağını belirtti.

"BAŞKA BİRİNİN BAŞINA BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY GELMESİN"

Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, “Favori başkanınızı platformdan kaldırdığından bu yana milyarlarca dolar kaybeden Facebook, az önce hesabımı yeniden açacağını duyurdu. Görevdeki bir başkanın ya da ceza almayı hak etmeyen başka birinin başına bir daha böyle bir şey gelmesin!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social'ı kurmuştu.

Karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de tartışmalara neden olurken Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra Trump'ın kapatılan hesabını açmıştı.

Trump, 2024 başkanlık seçimlerine tekrar aday olduğunu ilan etmişti.

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