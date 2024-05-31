Trump, ABD devletini faşistlikle, New York mahkemesini de siyasi olmakla suçladı

Manhattan'daki Trump Tower'da basın mensuplarına konuşan Trump, mahkeme kararını "haksız ve siyasi" olarak nitelendirerek, "Bunu bana yapabiliyorlarsa herkese yapabilirler. Bunlar kötü insanlar. Çoğu durumda bunların hasta insanlar olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, kendisine yöneltilen suçlamaları "siyasi cadı avı" olarak gördüğünü ve hakkındaki kararın Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde alındığını iddia etti. Ayrıca, mahkemeye verilen konuşma yasağı kararını da eleştirerek, "Ben başkanlık için önde gelen kişiyim ve iki cümleyi bir araya getiremeyen bir adam tarafından, bir mahkeme tarafından verilen konuşma yasağı emri altındayım." şeklinde konuştu.

Trump, jüri kararının ardından 10 saat içinde yaklaşık 39 milyon dolar bağış topladığını ve dava sonucunun seçmeni olumsuz yönde etkilemeyeceği mesajını verdi.

ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağı 5 Kasım'ı "ülke tarihinin en önemli günü" olarak değerlendiren Trump, duruşmanın 11 Temmuz 2024'te yapılacağını belirtti.

Trump, "sus payı" davası kapsamında New York'ta jüri tarafından suçlu bulunarak tarihe geçmişti.