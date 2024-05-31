Trump, ABD devletini faşistlikle, New York mahkemesini de siyasi olmakla suçladı

Kaynak: AA
Trump, ABD devletini faşistlikle, New York mahkemesini de siyasi olmakla suçladı

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'taki "sus payı" davasında aleyhine verilen kararı eleştirerek mahkemeyi "siyasi tarafgirlikle" suçladı ve devleti "faşistlikle" suçladı.

Manhattan'daki Trump Tower'da basın mensuplarına konuşan Trump, mahkeme kararını "haksız ve siyasi" olarak nitelendirerek, "Bunu bana yapabiliyorlarsa herkese yapabilirler. Bunlar kötü insanlar. Çoğu durumda bunların hasta insanlar olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, kendisine yöneltilen suçlamaları "siyasi cadı avı" olarak gördüğünü ve hakkındaki kararın Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde alındığını iddia etti. Ayrıca, mahkemeye verilen konuşma yasağı kararını da eleştirerek, "Ben başkanlık için önde gelen kişiyim ve iki cümleyi bir araya getiremeyen bir adam tarafından, bir mahkeme tarafından verilen konuşma yasağı emri altındayım." şeklinde konuştu.

Trump, jüri kararının ardından 10 saat içinde yaklaşık 39 milyon dolar bağış topladığını ve dava sonucunun seçmeni olumsuz yönde etkilemeyeceği mesajını verdi.

ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağı 5 Kasım'ı "ülke tarihinin en önemli günü" olarak değerlendiren Trump, duruşmanın 11 Temmuz 2024'te yapılacağını belirtti.

Trump, "sus payı" davası kapsamında New York'ta jüri tarafından suçlu bulunarak tarihe geçmişti.

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