Trump ABD'yi faşistlikle suçladı. Sus payı davasında suçlu bulundu

ABD eski Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri esnasında yasa dışı "sus payı" ödenmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmış, kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı kabul etmemişti. Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak niteledi ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü ifade etmişti.

"FAŞİST BİR DEVLETTE YAŞIYORUZ"

Tarihte başka bir ABD başkanına böyle bir muamelenin (konuşma yasağı) yapılmadığına dikkat çeken Trump, "Faşist bir devlette yaşıyoruz" diye konuştu.

Trump, mahkeme yargıcı Juan Merchan’a yönelik ise, "Hiç bu kadar çelişkili bir yargıç olmamıştı. Artık kimsenin almadığı bir konuşma yasağı altındayım" değerlendirmesinde bulundu.

Binlerce dolar para cezası ödemek zorunda kaldığını ve hapisle tehdit edildiğini öne süren Trump, kendisinin Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık seçimleri için önde gelen adayı olduğunu hatırlattı.

Trump, jüri kararının açıklanmasını takip eden 10 saatte yaklaşık 39 milyon dolar bağış topladığını belirterek, dava sonucunun seçmeni olumsuz yönde etkilemeyeceğini ifade etti.

Trump, ayrıca ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağı 5 Kasım'ın "ülke tarihinin en önemli günü" olacağını dile getirdi.

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Trump, New York’ta 6 haftadır süren yargılama neticesinde dün jüri tarafından, hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Böylelikle Trump, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalardan dolayı ilk kez hakim karşısına çıkan ve jüri tarafından suçlu bulunan eski bir başkan olarak tarihe geçmişti.

Trump’a verilecek cezanın belirleneceği duruşma 11 Temmuz 2024’te görülecek.