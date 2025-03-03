Trump açıkladı, Bitcoin fırladı

Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı "stratejik kripto rezervi" açıklaması, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto piyasasını hareketlendirdi. Bitcoin yüzde 10 artarak 93 bin doları aşarken, Ethereum da yüzde 12 yükseldi.

BD Başkanı Donald Trump'ın XRP, Solana ve Cardano'nun ABD'nin stratejik kripto rezervine dahil edileceğini açıklamasının sonrasında en büyük hacimli kripto para uçuşu geçti.

TRUMP: ABD'Yİ YENİDEN HARİKA BİR YER YAPACAĞIZ

Trump "Biden Yönetimi tarafından yıllarca süren yozlaşmış saldırıların ardından ABD kripto rezervi bu kritik sektörü yükseltecek. Bu nedenle Dijital Varlıklara ilişkin kararnamem, XRP, SOL ve ADA’yı içeren bir Kripto Stratejik Rezervi için Başkanlık Çalışma Grubu’nun ilerlemesini sağladı. ABD’nin kripto başkenti olmasını sağlayacağım. Amerika'yı yeniden harika yapacağız" açıklamasını yaptı.

BİTCOİN 89 BİN DOLARA KADAR YÜKSELDİ

Açıklama sonrası Bitcoin, Pazar günü 89 bin dolara kadar yükseldi. En büyük kripto para birimi, Ocak ayında 109 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmasından bu yana yaklaşık yüzde 20'lik düşüş yaşadı.