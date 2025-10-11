ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılması beklenen görüşme öncesinde Çin bir açıklama yaptı. Çin, nadir toprak elementleri ve ilgili teknolojilerin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

Açıklanan bu karar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında bu ayın ilerleyen günlerinde yapılacak görüşme öncesinde, birçok ürün için kritik öneme sahipti.

ABD Başkanı Trump, Çin'den aldığı mektuptan sonra 'Çin'e çok garip şeyler olduğunu belirtip düşmanca davranıyor' diye sitemde bulunmuştu. Sonrasında ise Trump, aldığı karar ile Çin'e ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.



Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuş oldu.

ABD Başkanı Trump kendisine ait olan truth social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Çin’in, dünyaya son derece düşmanca bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü saldırgan bir tutum benimsediği ve 1 Kasım 2025 itibarıyla ürettikleri neredeyse tüm ürünlerde, hatta bazılarını kendilerinin bile üretmediği ürünlerde kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını açıkladığı yeni öğrenildi.

Bu karar, istisnasız tüm ülkeleri etkilemektedir ve açıkça yıllar önce hazırlanmış bir planın parçası olduğu görülmektedir. Bu, uluslararası ticarette eşi benzeri görülmemiş bir durumdur ve diğer uluslarla ilişkilerde ahlaki bir utanç teşkil etmektedir.

Çin’in bu eşi görülmemiş tavrı karşısında, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri adına konuşarak şunu belirtmek isterim:

Çin tarafından atılan bu tehditkâr adımlar nedeniyle, 1 Kasım 2025’ten itibaren (Çin’in ek adımlarına bağlı olarak daha erken bir tarihte) Amerika Birleşik Devletleri, Çin’e karşı mevcut gümrük vergilerine ek olarak yüzde 100 oranında yeni bir gümrük vergisi uygulayacaktır. Ayrıca yine 1 Kasım’da, tüm kritik yazılımların ihracatına yönelik kontrol tedbirleri de yürürlüğe girecektir.

Çin’in böyle bir adım atmış olması inanılmaz görünse de, gerçek budur ve artık tarihe geçmiştir.

Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim!" dedi.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtmesi sonrası haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,90 azalarak 45.479,60 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,71 azalışla 6.552,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,56 kayıpla 22.204,43 puana indi.

Dow Jones ve Nasdaq endeksleri kapanışta 800 puanın üzerinde değer kaybetti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden alevlenmesine ilişkin endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

'PERSONEL AZALTIMI BAŞLADI'

Öte yandan, ABD'de federal hükümet kapalı kalmaya devam ederken federal çalışanların işten çıkarılmaya başlandığı bildirildi.

ABD'de Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel azaltımı başladı." bilgisini paylaştı.

Hükümetin kapalı kalması ABD Merkez Bankasının (Fed) izlediği kritik verilerin akışını aksatırken ülke ekonomisine ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcılar bugün Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksini takip etti.

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde 55 puana gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya gerilese de yüksek kalmaya devam ederken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,7 seviyesinde sabit kaldı.

Ayrıca ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), hükümetin kapanmasına rağmen eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 24 Ekim'de açıklanacağı bildirdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bugün verdiği bir röportajda, faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeye devam ettiğini ancak çelişkili ekonomik sinyaller nedeniyle temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de iş gücü piyasasındaki zayıflamaya karşı ek faiz indirimlerine açık olduğunu ancak temkinli olunması gerektiğini aktardı.

Kurumsal tarafta ise yarı iletken şirketi Qualcomm'un hisseleri, Çin'de şirket hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatılmasının ardından yüzde 7,3 düştü.