Trump, Hamas'a esirleri serbest bırakması çağrısı yaptı

Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a elindeki 20 esiri serbest bırakması çağrısında bulunarak, "O zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, açıklamasında, "Hamas'a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insani krize ilişkin herhangi bir yorum yapmayan Trump'ın, sadece esirlerle ilgili çağrıda bulunması dikkati çekti.

