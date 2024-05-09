Trump hanedanlığı genişliyor. Donald Trump'ın en küçük oğlu Barron Trump delege seçildi

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Trump hanedanlığı genişliyor. Donald Trump'ın en küçük oğlu Barron Trump delege seçildi
Donald Trump'ın en küçük oğlu Barron Trump, GOP Ulusal Kongresi'nde Florida delegesi olarak siyasi arenaya adım atmaya hazırlanıyor.

Demokrat Parti yetkililerinden yapılan açıklamada henüz lise mezunu dahi olmayan 18 yaşındaki Barron Trump, bu yaz Milwaukee'de yapılacak Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de Florida delegesi olarak görev yapacak.

GOP Florida Eylaeti Başkanı Evan Power, Barron'un kardeşleri Donald Trump Jr, Eric ve eski başkanın en küçük kızı Tiffany'nin yolundan giderek Sunshine State'ten seçilen 41 delege arasında yer almayı başardığını söyledi. Power'ın elektronik posta ile yaptığı açıklamada "Trump ailesinin üyelerine sahip olduğumuz için şanslıyız” denildi.

NBC News'e göre Trump ailesinden seçilen delegeler Barron ile sınırlı değil. NBC News'e göre aileden Donald Trump Jr'ın nişanlısı Kimberly Guilfoyle ve Tiffany Trump'ın kocası Michael Boulos da delege seçilenler arasında yer alıyor.

Şimdiye kadar siyasetin dışında duran Barron'un önümüzdeki hafta liseden mezun olması bekleniyor.

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