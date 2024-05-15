Trump ile Biden 3 eyalette ön seçimleri kazandı

ABD'de başkanlık yarışı öncesindeki ön seçim süreci Batı Virginia, Maryland ve Nebraska eyaletlerindeki seçimlerle sürdü.

Her ikisinin de rakipsiz olması nedeniyle formalite icabı devam eden süreçte Demokrat Parti Aday adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti Aday adayı Donald Trump üç eyalette de açık farkla kazandı.

Trump, daha önce yarıştan çekileceğini açıklayan Nikki Haley'nin önünde Batı Virginia'da yüzde 88, Maryland'de yüzde 80 ve Nebraska'da yüzde 77 düzeyinde oy aldı.

Biden ise Batı Virginia'da yüzde 70, Maryland'da yüzde 86 ve Nebraska'da yüzde 92 düzeyinde oy aldı.

Cumhuriyetçi Parti'de temmuz ayında, Demokrat Parti'de ise ağustos ayında yapılacak parti kongreleri sonrasında resmi başkan adayları belli olacak.

ABD'de Biden ile Trump'ın bir kez daha karşı karşıya geleceği başkanlık seçimleri, 5 Kasım Salı günü yapılacak.