Trump Iowa'daki ön seçimleri kazandı

ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimler bitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Trump, rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakarak Iowa'da seçimi kazandı.

Parti toplantıları şeklinde (caucus) yapılan ön seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Trump, oyların yüzde 51'ini alarak lowa’da ipi göğüsledi.

DeSantis yüzde 21'in biraz üzerindeki oy oranıyla ikincilik koltuğuna otururken, Haley ise yüzde 19 oy oranıyla üçüncü oldu.

RAMASWAMY, TRUMP LEHİNE YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Cumhuriyetçi aday adayı Vivek Ramaswamy yüzde 7,7 düzeyinde oy oranı elde etti. Sonuçların belli olmasından sonra bir basın toplantısı düzenleyen Ramaswamy, yarıştan çekildiğini ve Trump'a destek vereceğini duyurdu.

ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde düzenlenecek ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar devam edecek.

Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti’nin hem de Cumhuriyetçi Parti’nin başkanlık seçimleri için resmi adayları belli olacak.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te seçim koltuğuna oturmaya hak kazanacak.