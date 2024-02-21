Trump kendini hapishanede ölen Rus lider Aleksey Navalnıy’e benzetti

Kaynak: FoxNews
Trump kendini hapishanede ölen Rus lider Aleksey Navalnıy’e benzetti
ABD Eski Başkanı Donald Trump, hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy ile ilgili konuşurken kendiyle Navalnıy’yi kıyasladı.

ABD Eski Başkanı Donald Trump, Güney Carolina'da Fox News’ten Laura Ingraham ile röportaj gerçekleştirdi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’in ölümüne ilişkin konuşan Trump, "Geri dönmek zorunda kalmaktansa uzakta kalıp ülke dışından konuşması muhtemelen çok daha iyi olurdu, çünkü insanlar bunun olabileceğini düşündü ve oldu da. Ve bu korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca "Bu bizim ülkemizde de oluyor. Birçok yönden komünist bir ülkeye dönüşüyoruz. Ve eğer bakarsanız, ben önde gelen adayım. Suçlanıyorum" dedi.

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