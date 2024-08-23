Trump lehine adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde beklenen oldu

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için bağımsız başkan adayı olarak yarışan Robert F. Kennedy, eski ABD Başkanı Donald Trump lehine yarıştan çekildi.

KAMPANYASINI ASKIYA ALDI

Kennedy, yaptığı bir açıklamada “seçim zaferi için gerçekçi bir yolu olduğuna inanmadığını” belirterek “Kampanyamı askıya alıyorum” dedi.

Kennedy, Trump’a destek vereceğini ifade etti.

TRUMP YÖNETİMDE YER ALABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bu hafta Kennedy'nin Trump'ı destekleyebileceği iddiaları dillendirilmişti.

Trump da CNN'e verdiği demeçte Kennedy’nin çekilmesi durumunda bağımsız adayın yönetimde bir rol almasına “kesinlikle açık olacağını” belirtmişti.

Trump, bu söyleşide Kennedy için “Harika ve çok zeki bir adam” dedi.

KENNEDY "İNSAN BİLE DEĞİL, MUHTEMEL SOSYOPAT" DEMİŞTİ

Kennedy'nin Trump hakkında, "Korkunç bir insan", "Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat" gibi ifadeler kullandığı basına yansımıştı.

HARRIS’TEN GÖRÜŞME TALEBİNE YANIT GELMEYİNCE...

Kennedy’nin ağustos ayının ortasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten randevu talep ettiği, ancak buna bir cevap alamadığı öğrenilmişti.

Kennedy, görüşme talebinin medyaya yansımasından sonra X üzerinden bir paylaşım yapmış ve “Kamala Harris'i başkan olarak destekleme planım yok. Onu yenme planım var” ifadelerini kullanmıştı.