Trump lehine adaylıktan çekilebilir.

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump lehine adaylıktan çekilebilir.

ABD basını bağımsız başkan adayı olan Kennedy'nin birçok sefer ağır ifadelerle hedef aldığı eski Başkan Donald Trump lehine çekilebileceğini yazdı

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için bağımsız başkan adayı olarak yarışan Robert F. Kennedy Jr'nin, eski ABD Başkanı olan Donald Trump lehine çekilmesi gündemde.

ABD medyasına konuşan bazı kaynaklar Kennedy’nin Trump’ı desteklemeye eğilimi olduğunu, ancak kararın henüz kesinleşmediğini ve değişebileceğini belirtti.

İddiaya göre Kennedy, bu hafta sonuna kadar kararını duyuracak.

AĞIR İFADELER KULLANMIŞTI

Kennedy'nin Trump hakkında, "Korkunç bir insan", "Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat" gibi sözler kullandığı basına yansımıştı.

Kennedy'nin ABD Başkanı Joe Biden için ise "Cumhuriyet ve gezegen için daha tehlikeli" dediği aktarılmıştı.

HARRİS’TEN GÖRÜŞME TALEBİNE YANIT GELMEMİŞTİ

Kennedy’nin ağustos ayının ortasında ABD Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris’ten randevu talep ettiği, ancak buna bir cevap alamadığı öğrenilmişti.

Kennedy, görüşme talebinin medyaya yansımasından sonra X üzerinden bir paylaşım yapmış ve “Kamala Harris'i başkan olarak destekleme planım yok. Onu yenme planım var” demişti.

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