Trump lehine çekilebilir

Kaynak: Haber Merkezi
Trump lehine çekilebilir

ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy'nin ağır ifadelerle hedef aldığı Donald Trump lehine çekilebileceği belirtildi. İddiaya göre Kennedy, cuma günü yapacağı konuşmada sahneye Trump ile birlikte çıkacak.

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için bağımsız başkan adayı olarak yarışan Robert F. Kennedy'nin, eski ABD Başkanı Donald Trump lehine çekilmesi gündemde.

ABD medyasına konuşan kaynaklar Kennedy’nin Trump’ı desteklemeye meyilli olduğunu, ancak kararın henüz kesinleşmediğini ve değişebileceğini belirtti.

DOĞRULAMADI, YALANLAMADI

ABC News muhabiri X'te yaptığı bir paylaşımda Kennedy'ye Trump'ı destekleyip desteklemeyeceğini sorduğunu aktardı. Muhabire göre Kennedy, "Bunu doğrulamayacağım ya da reddetmeyeceğim. Bunlar hakkında konuşmuyoruz” dedi.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

İddiaya göre Kennedy, bu hafta sonuna kadar kararını açıklayacak.

Kennedy’nin kampanya ekibi, bağımsız başkan adayının cuma günü Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde bir konuşma yapacağını duyurdu.

Konuşulan senaryolardan biri, Kennedy'nin cuma günü Phoenix'te Trump ile birlikte sahneye çıkması.

TRUMP YÖNETİMDE YER ALABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bu hafta Kennedy'nin Trump'ı destekleyebileceği iddiaları dillendirilmişti.

Trump da CNN'e verdiği demeçte Kennedy’nin çekilmesi durumunda bağımsız adayın yönetimde bir rol almasına “kesinlikle açık olacağını” ifade etmişti.

Trump, bu söyleşide Kennedy için “Harika ve çok zeki bir adam” dedi.

KENNEDY "İNSAN BİLE DEĞİL, MUHTEMEL SOSYOPAT" DEMİŞTİ

Kennedy'nin Trump hakkında, "Korkunç bir insan", "Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat" gibi ifadeler kullandığı basına yansımıştı.

HARRIS’TEN GÖRÜŞME TALEBİNE YANIT GELMEYİNCE...

Kennedy’nin ağustos ayının ortasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten randevu talep ettiği, ancak buna bir yanıt alamadığı öğrenilmişti.

Kennedy, görüşme talebinin medyaya yansımasının ardından X üzerinden bir paylaşım yapmış ve “Kamala Harris'i başkan olarak destekleme planım yok. Onu yenme planım var” demişti.

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