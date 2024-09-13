Trump Media hisseleri yükseldi

Trump'ın Kaliforniya'daki golf kulübünde basına yaptığı açıklamaların ardından hisse senedi alım satımı kısa bir süreliğine durduruldu.Trump Media hisseleri, çoğunluk sahibi Donald Trump'ın hisselerini satmayacağını açıklamasından dakikalar sonra %25'ten fazla artış gösterdi.

“Kesinlikle satmak gibi bir niyetim yok” diyen Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, bir haftadan kısa bir süre içinde bir kilitleme anlaşmasının sona ermesiyle yaklaşık %57'lik hissesini nakde çevirmeye başlayabilecek.

Trump'ın Kaliforniya'daki golf kulübünde basına yaptığı açıklamaların ardından bugün hisse senedi alım satımı kısa süreliğine durduruldu.

Trump, Trump Media'nın sahibi olduğu Twitter benzeri sosyal medya platformu Truth Social'ın “harika” olduğunu söyledi.

Trump Media'nın Mart ayı sonunda Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasının ardından hisselerinin gün içi zirvesinden %80'den fazla düşmesine neden olan ve aylardır süren hisse düşüşü için de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu suçladı.

Trump Cuma gün içinde yaptığı açıklamada hisselerinin değerinin hala 1 milyar dolardan fazla olduğunu belirterek “Hisselerimi satmak istemiyorum. Onları satmayacağım. Bunu para için yapmadım. Bunu yaptım çünkü gerçekten güçlü bir sese sahip olmak istedim ve bu benim için harika bir başarı" diye konuştu.