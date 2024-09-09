Trump Media hisseleri yükselişe geçti

TSİ 13:00 civarında Trump Media hisseleri Pazartesi sabahı açılış fiyatından %7,59 artışla 18,39 dolardan işlem görüyordu.

Pazartesi günkü yükselişten önce hisse senedi, en son zirvesini gördüğü Temmuz ortasındaki, Trump’ın Pensilvanya’daki bir kampanya mitinginde suikast girişiminin ardından kaydedilen tarihten bu yana yaklaşık %45 düşmüştü.

DJT koduyla işlem gören Trump Media, halka arz edildiği Mart ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yaklaşık %70 düştü.

Sosyal medya platformu Truth Social’ın ana şirketi olan Trump Media’nın hisse senedi fiyatı pazartesi günü açık bir açıklama olmaksızın yükseldi.

Ancak Times/Sienna’nın Pazar günü yaptığı ve Trump ile Demokrat aday Kamala Harris’in Beyaz Saray yarışında başa baş gittiğini gösteren yeni bir anket , genellikle Trump’ın seçilme şansını gösteren hisse senedindeki artışa katkıda bulunmuş olabilir.

Son anketler, Trump’ın Harris’e göre %48′e %47 oranında yani 1 puan önde olduğunu gösteriyor.