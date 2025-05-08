Trump merakla beklenen duyuruyu yaptı! Dünya'yı sarsacak demişti

ABD Başkanı "24 saat içinde dünyayı sarsacak olumlu” bir duyuru yapacağını ifade etmişti.

Trump, dünyanın merakla beklediği mesajını bugün duyurdu.

Trump, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İngiltere ile çığır açan bir anlaşma yaptık. Birçok toplantı planladık. Ülkeler bizimle toplantı yapmak istiyor. Ekonomik güvenlikte, ulusal güvenlikte müttefiklerimizle beraber çalışıyoruz. İngiltere bu konuda kapatmıştı sınırları ancak artık yeniden çalışmaya başlayacağız. Starmer bu konuda iyi bir ortak. Şu anda çok daha iyi bir ilişkiye sahibiz.

"24 SAAT İÇİNDE..."

Beyaz Saray'daki bir yemin töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Gazze ile ilgili son durumun ne olduğuna ilişkin soruya, "Neler olduğunu göreceğiz. Şu anda Gazze hakkında çok şey konuşuluyor, bunu biliyorsunuz. Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz." yanıtını vermişti.