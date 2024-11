Trump mı, Harris mi? İlk sonuçlar gelmeye başladı

Tüm dünya ABD'deki seçim sonuçlarına odaklandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Açılan sandıklara göre fark kapanmaya başladı.

ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 232 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 216 delege kazandı. 270 delegeye ulaşan ABD'nin 47. Başkanı olacak.Trump 24 eyaleti kazanırken, Haris 12 eyaleti aldı. Trump yüzde 51,1 oy oranına ulaşırken, Haris yüzde 47,6 oy oranında kaldı. Seçim sonuçlarını ise salıncak eyaletlerin belirleyeceği belirtiliyor. Şu anda delege üstünlüğü Trump'ta.

TRUMP ÖNDE GÖTÜRÜYOR

ABD'de 2024 başkanlık seçiminde ülkenin en büyük eyaletlerinden Texas'ı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı.Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı. Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.

Öte yandan, New York, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerindeki sonuçlar da açıklandı.New York eyaletinde Demokratların adayı Kamala Harris galip gelirken, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerini Trump kazandı. Harris, New York'ta 28 delege kazanırken, Trump, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana'da 17 delegeyi hanesine yazdırdı. ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

"YÜZDE 90 İHTİMALLE TRUMP"

Cumhuriyetçi Parti, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde de önde. Senato'da 47 Cumhuriyetçiye karşı 36 Demokrat kazandı. Mecliste ise Cumhuriyetçi Parti, 131 temsilci, Demokrat Parti ise 89 temsilci koltuğu kazandı.

New York Times, an itibariye yüzde 90 ihtimalle Trump'ın kazanacağını iddia ediyor.

TRUMP: BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE EDECEĞİZ

Donald Trump X hesabından yeni bir açıklama yaptı. Video mesaj paylaşan Trump, "Merhaba Cumhuriyetçiler. Çok iyi gidiyoruz. Eğer sıradaysanız, sırada kalın. Sizi sandık sırasından almalarına izin vermeyin. Oy verin. Sırada kalın, buna bir şey yapamazlar. Büyük bir başarı elde edeceğiz." dedi.

HI REPUBLICANS! IF YOU’RE IN LINE—STAY IN LINE… pic.twitter.com/5vEA2kXZXU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2024

BİTCOİN'DE TRUMP ETKİSİ

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin'in fiyatı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanabileceği beklentisiyle 75 bin doları aşarak rekor tazeledi. Anlık olarak 74 bin üzerinde seyrediyor.

MUSK, SEÇİM ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Ünlü iş adamı Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyun, set ve maç" diyerek seçimi kazandıklarını açıkladı.