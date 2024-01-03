Trump ön seçimlerden men edilmesine itiraz etti

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye düzenlenen baskındaki rolü olduğu suçlamasıyla Maine eyalet yönetiminin kendisini gelecek yıl eyalette gerçekleştirilecek ön seçimlerden men etmesine yönelik aldığı karara itiraz etti.

Trump'ın eyaletteki ön seçimlere katılamayacağına ilişkin verilen kararı temyize taşıyan avukatları, kararın "önyargılı" olduğunu ileri sürdü. Trump'ın baskında rolü olduğu yönündeki suçlamalara itiraz eden avukatlar, Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows'un Trump'ı oylamadan men etme yetkisine sahip olmadığını savundu.

Bellows ise Trump'ın temyiz başvurusundan sonra yaptığı açıklamada, "Kararlarıma ve hukukun üstünlüğüne güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Colorado eyaletinde de Trump’ın seçimlerden men edilmesi kararına temyiz başvurusu yapması bekleniyor.

NE OLDU?

ABD’de Maine eyaleti, 29 Aralık'ta eski Başkan Donald Trump’ın gelecek yıl yapılacak ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar verdi. Eyalet Sekreteri Shenna Bellows 34 sayfalık kararda, Trump'ın Kongre baskınına yol açan eylemleri olduğunu söyleyerek seçimde yer almasının uygun olmadığını belirtti.

Trump hakkında "ABD Anayasası, hükümetimizin temellerine yönelik bir saldırıyı görmezden gelmez" ifadelerine yer verildi.

Trump’ın mahkemeye başvurusu sonuçlanana kadar söz konusu karar yürürlüğe giremeyecek.

COLORADO'DA DA AYNI KARAR ALINDI

Colorado Yüksek Mahkemesi ise 19 Aralık’ta Trump’ın 2021’de gerçekleştirilen Kongre baskınına yol açması suçlamasıyla anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bu yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetti. Kararda, Trump’ın seçimden men edildiği için ön seçimlerde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edildi.