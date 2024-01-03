Trump ön seçimlerden men edilmesine itiraz etti

Kaynak: İHA
Trump ön seçimlerden men edilmesine itiraz etti
Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Maine eyaletinde bu yıl düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına dair alınan karara itiraz ederek temyize götürdü.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye düzenlenen baskındaki rolü olduğu suçlamasıyla Maine eyalet yönetiminin kendisini gelecek yıl eyalette gerçekleştirilecek ön seçimlerden men etmesine yönelik aldığı karara itiraz etti.

Trump'ın eyaletteki ön seçimlere katılamayacağına ilişkin verilen kararı temyize taşıyan avukatları, kararın "önyargılı" olduğunu ileri sürdü. Trump'ın baskında rolü olduğu yönündeki suçlamalara itiraz eden avukatlar, Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows'un Trump'ı oylamadan men etme yetkisine sahip olmadığını savundu.

Bellows ise Trump'ın temyiz başvurusundan sonra yaptığı açıklamada, "Kararlarıma ve hukukun üstünlüğüne güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Colorado eyaletinde de Trump’ın seçimlerden men edilmesi kararına temyiz başvurusu yapması bekleniyor.

aw111879-01.jpg

NE OLDU?

ABD’de Maine eyaleti, 29 Aralık'ta eski Başkan Donald Trump’ın gelecek yıl yapılacak ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar verdi. Eyalet Sekreteri Shenna Bellows 34 sayfalık kararda, Trump'ın Kongre baskınına yol açan eylemleri olduğunu söyleyerek seçimde yer almasının uygun olmadığını belirtti.

Trump hakkında "ABD Anayasası, hükümetimizin temellerine yönelik bir saldırıyı görmezden gelmez" ifadelerine yer verildi.

Trump’ın mahkemeye başvurusu sonuçlanana kadar söz konusu karar yürürlüğe giremeyecek.

COLORADO'DA DA AYNI KARAR ALINDI

Colorado Yüksek Mahkemesi ise 19 Aralık’ta Trump’ın 2021’de gerçekleştirilen Kongre baskınına yol açması suçlamasıyla anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bu yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetti. Kararda, Trump’ın seçimden men edildiği için ön seçimlerde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edildi.

Son Haberler
Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı Dünya
Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı
Figoparadan TekCep VE TekPOS uygulaması. İş Bankası’yla işbirliğine gittiler Ekonomi
Figoparadan TekCep VE TekPOS uygulaması. İş Bankası’yla işbirliğine gittiler
İnsanlar dilin ucuna geleni neden hatırlamaz? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı Sağlık
İnsanlar dilin ucuna geleni neden hatırlamaz? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Gündem
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Ahmet Nur Çebi kılıcı çekti. Hasan Arat'a zehir zemberek sözlerle karşılık verdi Spor
Ahmet Nur Çebi kılıcı çekti. Hasan Arat'a zehir zemberek sözlerle karşılık verdi
Pandeminin yadigarı Sağlık
Pandeminin yadigarı
Kanser hastaları için mucize ot ortaya çıktı. Bitkilerin Profesörü açıkladı Şifalı Bitkiler
Kanser hastaları için mucize ot ortaya çıktı. Bitkilerin Profesörü açıkladı