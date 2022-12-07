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Trump Organizasyonu vergi dolandırıcılığından suçlu bulundu

Trump Organizasyonu şirketleri, New York'taki vergi kaçakçılığı davasındaki tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 02:45
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Trump Organizasyonu vergi dolandırıcılığından suçlu bulundu

Trump Organizasyonu vergi dolandırıcılığından suçlu bulundu
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Jüri, Trump aile şirketinin, üst düzey yöneticilerin tazminatlarına ilişkin vergileri beyan etmeyerek ve ödemeyerek vergi makamlarını dolandırmaya yönelik 15 yıllık bir planla bağlantılı olarak çok sayıda adli vergi dolandırıcılığı ve ticari kayıtlarda tahrifat yapmaktan suçlu buldu.

TRT Haber'in CBS'ten aktardığı habere göre; şirketin uzun süredir finans müdürü olan Allen Weisselberg ağustos ayında suçunu kabul etmişti. Weisselberg, savcılarla yapılan bir anlaşmanın parçası olarak şirket aleyhine ifade vermeyi kabul etmişti.

Eski başkan Donald Trump davayla ilgili olarak suçlanmadı, ancak Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, Trump'ın soruşturma altında olduğunu söyledi.

Trump Organizasyonu avukatı Susan Necheles, Bay Weisselberg'in kendi açgözlülüğünü tatmin etmek için planı yürüten kişi olduğunu iddia etti ve yalnızca kendisinin cezalandırılması gerektiğini savundu.

Manhattan Bölge Savcısı Yardımcısı Joshua Steinglass cuma günü jüri üyeleriyle yaptığı konuşmada, onlara şirketinin kötü davranışlarından nihayetinde sorumlu olanın eski başkan olduğunu söyledi.

TRUMP: CADI AVININ BİR PARÇASI

Trump, uzun süredir şirketine karşı açılan davanın, Demokrat savcıların siyasi kariyerine zarar vermeyi amaçlayan uzun süredir devam eden bir "cadı avının" parçası olduğunu savundu.

Şirket ve Trump ailesi, Ekim 2023'te yargılanması planlanan bu davadaki tüm iddiaları reddediyor.

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