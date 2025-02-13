Trump - Putin görüşmesi Batı dünyasında endişe yarattı

Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşını sona erdirmek için hemen müzakerelere başlama kararlılığı, Kiev'in müttefiklerinde büyük bir şok etkisi yarattı.

Avrupa liderleri, görüşmelere dahil edilmemekten yakınırken, Ukrayna yönetimi de kendi kaderiyle ilgili pazarlıkların kendisi olmadan yapılamayacağını vurguluyor. Ancak Washington'ın Rusya'ya verdiği tavizler, bu görüşmelerin şimdiden Ukrayna'nın aleyhine işlediği yönündeki kaygıları artırıyor.

ABD'NİN MÜZAKERE HAMLESİ: AVRUPA'DA ŞOK ETKİSİ

Donald Trump'ın, Vladimir Putin ile çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesi ve ABD'nin Ukrayna savaşını bitirme yönündeki planlarını açıklaması, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Avrupa'nın en saygı değer siyaset haber portalarından Politico, Avrupa başkentlerinden gelen tepkileri "Ukrayna'nın terk edilişi gibi görünüyor" başlığıyla aktardı. Özellikle Almanya ve Fransa, bu görüşmelerin Avrupa'ya danışılmadan yapılmasına sert tepki gösterdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington'ın Ukrayna konusunda iki kritik taviz verdiğini "Ukrayna'nın 2014 öncesindeki sınırlarına dönmesi mümkün değil ve Kiev'in NATO'ya üyeliği gerçekçi değil." şeklinde yorumladı. Bu açıklamalar, Ukrayna için olası bir barış anlaşmasında Washington'un desteğinin sınırlı olabileceği yönünde yorumlandı.

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KİEV VE AVRUPA: "UKRAYNA OLMADAN BARIŞ OLMAZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha, Fransız basın kuruluşu Le Monde'a yaptığı açıklamada "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında, Avrupa olmadan Avrupa hakkında bir şey tartışılamaz" dedi. Ancak ABD, Avrupa'nın Ukrayna konusunda daha fazla sorumluluk almasını istiyor. Hegseth, Avrupa'nın Ukrayna'ya yardımlarını artırması ve gerekirse Ukrayna için askeri gücü sahaya sürmesi gerektiğini belirtti.

TRUMP'A ELEŞTİRİLER: "PUTİN'E BEDAVA TAVİZ VERİLİYOR"

Eski ABD Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, "ABD, Ukrayna toprakları ve NATO üyeliği konularında Putin'e bedava taviz veriyor" diyerek bu politikanın Rusya'ya fayda sağladığını belirtti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Washington'un, Moskova'ya böyle bir jest yapmasını eleştirdi.

PUTİN'İN STRATEJİSİ VE UKRAYNA'NIN TALEPLERİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın tarafsız kalması ve Rusya'nın işgal ettiği toprakların tanınmasını talep ediyor. Ukrayna ise Rusya'nın 2022 sonrasındaki işgal altındaki topraklardan tamamen çekilmesini ve NATO ya da eşdeğer güvenlik garantileri istiyor. Putin, Trump'la görüşmeye hazır olduğunu belirterek, onu Moskova'ya davet etti. Ayrıca, tarafların Çin ya da Suudi Arabistan'da buluşabileceği de iddia ediliyor.

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ABD'NİN YENİ YÖNELİMİ: AVRUPA'DA ENDİŞE ARTIYOR

Avrupa'daki liderler, Trump'ın Ukrayna politikasının Washington'un daha önceki katı tutumundan farklı olmasını kaygı verici buluyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Barış istiyoruz, ancak Ukrayna'nın müzakerelerde en güçlü pozisyonda olması önemli" dedi. Ancak bazı uzmanlar, ABD'nin yeni tutumunun "gerçekliğe bir uyum" olduğunu savunarak, Washington'un Ukrayna konusunda önceki yıllara göre daha temkinli davrandığını belirtiyor.