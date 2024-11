ABD Başkanı Trump'ın yeni Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth'in balta kazası tartışmaları alevlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Savunma Bakanı olarak aday gösterdiği Pete Hegseth’in, Fox & Friends programında 2015 yılında yaşanan bir olayla gündeme gelmesi tartışmalara yol açtı. Hegseth’in canlı yayında yaptığı balta atışı sırasında hedefi ıskalayarak davulcu Jeff Prosperie’yi yaralaması olayın sosyal medyada yeniden yayılmasına sebep oldu. Görüntülerde, Hegseth’in hedefi ıskaladığı ve baltanın davulcu Prosperie’ye isabet ettiği anlar dikkat çekiyor. Prosperie, bu kazada elinden yaralanmış, ancak ciddi bir hasar görmediğini açıklamıştı.

Hegseth ve Fox News Suçlamalara Yanıt Verdi

Kazanın ardından Fox News, Prosperie'ye tıbbi yardım ve maddi tazminat teklifinde bulunmuş ancak bu teklifler reddedilmişti. Prosperie ise kazanın ardından yaşadığı “kalıcı fiziksel ve psikolojik hasarlar” nedeniyle 2018 yılında Fox News ve Hegseth aleyhine dava açtı. Fox News kazanın “tamamen istem dışı” olduğunu belirterek, olayın ardından Prosperie’ye özür dilediklerini açıkladı. Olayla ilgili yasal süreç devam ederken, Fox News tarafından yapılan açıklamada, Prosperie’nin 2015’ten bu yana kendilerinden bir talepte bulunmadığı ve davanın sürpriz olduğu belirtildi.

Hegseth'in Tartışmalı Geçmişi ve Tepkiler

Trump’ın Hegseth’i Savunma Bakanı olarak aday göstermesi, kamuoyunda tartışma yarattı. Irak ve Afganistan’da görev yapmış bir savaş gazisi olan Hegseth, siyasi bir geçmişe sahip olmamasına rağmen Fox News’teki çalışmaları sayesinde Trump’la yakın ilişki geliştirdi. ABD’de savunma sektöründen bazı uzmanlar, Hegseth’in yeterliliği konusunda endişelerini dile getirdi. Bir savunma lobicisi, Politico'ya yaptığı açıklamada “Bu adam kim?” şeklinde şaşkınlığını ifade ederken, Bağımsız Gaziler Amerika'nın kurucusu Paul Rieckhoff da Hegseth’in bu göreve uygun olmadığını savundu.

Hegseth, Fox & Friends programında hijyen konusundaki alışılmadık açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. 2019 yılında programda ellerini yıkamadığını söyleyerek hijyen konusundaki görüşleriyle tepki toplamıştı. Hegseth, "Mikropları görmediğim için var olduklarını düşünmüyorum" diyerek bu konuda esprili bir açıklama yapmıştı. Ancak bu sözleri bile sosyal medyada alay konusu olmuştu.

sec of defense nominee pete hegseth almost killing someone with an axe on live tv pic.twitter.com/WmrBjyyCSI