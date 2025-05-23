Trump rezil oldu! Oval Ofis şovu düzmece çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa arasında dün Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sırasında yaşanan "soykırım" tartışmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Trump’ın, Güney Afrika’da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak nitelendirdiği görüşmede kameralara gösterdiği ekran görüntülerinin, Güney Afrika’ya değil, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde çekilen bir videoya ait olduğu ortaya çıktı.

VİDEO, KONGO’DAKİ ÇATIŞMALARA AİT

İngiliz haber ajansı Reuters muhabiri Djaffar Al Katanty tarafından çekilen ve 3 Şubat’ta yayınlanan görüntülerin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Goma kentinde kaydedildiği belirtildi. Görüntülerin, insani yardım çalışanlarının ceset torbalarını taşıdığı ve M23 isyancı grubu ile yaşanan çatışmaların ardından düzenlenen toplu cenaze törenine ait olduğu bildirildi.

TRUMP: “BEYAZ ÇİFTÇİLER ÖLDÜRÜLÜYOR”

Görüşmede, söz konusu görüntülerin çıktısını göstererek “Bunların hepsi gömülen beyaz çiftçiler” diyen Donald Trump, Güney Afrika’daki beyaz çiftçilerin topraklarından edildiğini ve öldürüldüğünü öne sürdü. Trump, “Eğer bu soykırımsa, bu insanları ülkemize almamız gerekir” ifadelerini kullandı.

ABD'li milyarder Elon Musk’ı da örnek gösteren Trump, “Elon Güney Afrika’dan. O da olanları çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.

RAMAPHOSA: “VİDEOLARIN KAYNAĞINI BİLMEK İSTERDİM”

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, görüşmede gösterilen videoları daha önce görmediğini belirterek, “Bu videolar bana gösterilmeden önce nerede çekildiğini bilmek isterdim” dedi.

Ramaphosa ayrıca, “Güney Afrika’da yaşananlar ırk temelli bir soykırım değil, yaygın suç sorunudur. Kurbanlar sadece beyazlar değil, çoğunlukla siyahlardır” açıklamasında bulundu.