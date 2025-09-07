Trump, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'da bir muhabirin Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, hazırım" yanıtını verdi.

Trump, Rusya'yı defalarca yeni yaptırımlarla tehdit etmiş ancak Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler devam ederken yaptırımları ertelemişti.