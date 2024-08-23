Trump söz verdi: Tarihin en büyük operasyonunu başlatacağım

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trump söz verdi: Tarihin en büyük operasyonunu başlatacağım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde başkanlığı döneminde Meksika sınırına inşa edilmeye başlanan duvarı tamamlama sözü verdi.

Düzensiz göç sorununa dikkat çekmek için Meksika sınırını ziyaret eden Donald Trump, Arizona eyaletinin güneyindeki Cochise County’de sınırdaki duvarın hemen yanında, duvar yapımında kullanılan metal kirişler önünde bir konuşma gerçekleştirdi.

Trump, konuşmasında ülkeye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin Michigan, New York, Georgia ve Virginia gibi eyaletlerde işledikleri suçlara ilişkin rahatsız edici bilgiler paylaştı ve bunların sorumlusunun ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in göçmenlik politikaları olduğunu söyledi.

Seçimleri kazanması halinde başkanlığı döneminde Meksika sınırına inşa edilmeye başlanan duvarı tamamlama sözü veren Trump, ikinci döneminde uyuşturucu kaçakçılarına daha ağır cezalar verilmesi için çalışacağını ve düzensiz göçmenlere karşı tarihin en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağını söyledi. Trump, “Kamala Harris duvarı asla inşa etmeyecek. Bunu yapmak istemiyor. Eğer bu konudaki fikrini değiştirirse, bunu ancak seçilmek istediği için yapacaktır." dedi.

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Trump, “Seçim kolay; ya Kamala Harris’in suçlulara genel af çıkarması ya da Başkan Trump’ın suçluları sınır dışı etmesi...” diye konuştu.

Meksika sınırına gerçekleştirdiği ziyarette 2020 yılından bu yana ABD’ye kaçak yollardan giren göçmenler tarafından öldürülen vatandaşların aileleri ile bir araya gelen Trump, “Dünyanın hiçbir yerinde bu denli sızıntı yaşanan bir sınır yok." dedi.

Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’in düzensiz göçle mücadele eden ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumunu kapatmak istediğini söyledi. Trump, “Harris, düzensiz göçmenlerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları gerektiğini savunuyor. Kendisi, düzensiz göçmenler için genel af çıkarma ve vatandaşlık verme sözü verdi. Bu sosyal güvenliğimizi yok edecektir." dedi.

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