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Trump, suçlanmasının ülkede ''ölüm'' ve ''yıkım''a neden olabileceğini savundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında suçlanırsa bunun ülkeye "ölüm" ve "yıkım" getirebileceğini savundu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 18:04
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Trump, suçlanmasının ABD'de 'ölüm' ve 'yıkım' yaratacağını söyledi

Trump, suçlanmasının ülkede ''ölüm'' ve ''yıkım''a neden olabileceğini savundu
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Kendisine ait TruthSocial adlı sosyal medya sitesinden, hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kim, hiçbir suçun işlenmediğini herkes bildiği halde, herhangi birini ya da bu örnekte olduğu gibi, tarihteki tüm başkanlardan daha çok oy alan ve Cumhuriyetçi Partiden başkanlık seçimleri için (açık ara) önde gelen aday olan, eski ABD Başkanını suçlayabilir ki? Ayrıca böylesi asılsız bir suçlama nedeniyle oluşabilecek ölüm ve yıkımın ülkemiz için felaket olabileceği biliniyor mu? Neden ve kim böyle bir şey yapar? Yalnızca ABD'den gerçekten nefret eden yozlaşmış bir psikopat."

Trump, 18 Mart'ta yine sosyal medya hesabından, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in yürüttüğü soruşturma için "Haftaya salı günü tutuklanabilirim." demiş, taraftarlarına destek çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının üzerine New York Polisi, bölge savcılığı ile mahkeme önünde ve Trump'a ait binaların etrafında güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Trump, ayrıca hakkında soruşturma yürüten tüm savcıların derhal görevden alınmalarını istemişti.

Soruşturmada delilleri inceleyen büyük jürinin, Trump'ı suçlu bulup bulmadıkları yönündeki kararı 27 Mart'ta vermesi bekleniyor.

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan bölge savcılığı "sus payı" ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.

 

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