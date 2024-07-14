Trump suikastında görgü tanıkları her şeyi ortaya çıkardı

BBC News’e konuşan Smith isimli bir görgü tanığı saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirirken "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik. Polisi durumdan haberdar ettik. Ancak herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Gizli Servis yetkilileri miting alanındaki bir ahırdan bana bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş” ifadelerini kullandı.

Smith ayrıca, “Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası” diye konuştu.

CBS News'a konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim. Yerime döndüğümde, insanların durdukları yerden bu kişiyi hala görebildiklerini duydum” ifadelerini kullanarak suikast anından bahsetti.

Polis memuruna, bulunduğu yere gelirse saldırganı görebileceğini söylemek için geri döndüğünü vurgulayan tanık, hemen sonrasında silah sesleri duyduğunu kaydetti.