Trump suikasttan üç milyar dolar kazandı

Bu hafta sonu Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin ardından gözlemlenen mali ve ekonomik sonuçlar oldukça şaşırtıcı ve ABD'nin eski Başkanı açısından oldukça faydalı. İngiliz medya kuruluşu The Guardian'ın bildirdiğine göre, sosyal ağ Truth Social'ın hisseleri %50'den fazla artış göstererek şirketin değerine yaklaşık 3 milyar dolar ekleme potansiyeline erişti.

Trump Medya ve Teknoloji Grubu (Trump DJT), 26 Mart'taki halka arzından bu yana oldukça değişken bir hisse senedi oldu. Ancak Pazar günü öğleden sonra yaşanan dramatik olayların ardından hisse fiyatı tarihi bir seviyeye ulaştı.

Trump Media'nın %60'ı eski ABD başkanına ait, bu da Cuma günü itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde olan hissesinin değerinin 2 milyar dolar daha artabileceği anlamına geliyor.