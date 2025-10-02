Trump, Tylenol ve otizm arasında bağlantı olduğunu iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında, ülkede artan otizm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların hazırladığı bazı bulguları kamuoyuyla paylaştı.

Trump, Tylenol adlı ilacın etken maddesi “asetaminofen”in hamilelik döneminde kullanımının çocuklarda “otizm riskini ciddi şekilde yükselttiğini” öne sürdü ve Sağlık Bakanlığı’nın bu doğrultuda yeni düzenlemeler yapacağını duyurdu.

“Tylenol almak iyi değil, söylüyorum, iyi değil. Bu nedenle, tıbbi olarak zorunlu olmadıkça kadınların hamilelik sırasında Tylenol kullanımını sınırlandırmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz” diyen Trump’a, basın toplantısında Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert Kennedy ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörü Mehmet Öz de eşlik ederek değerlendirmelerde bulundu.

Tylenol, bugüne kadar hamile kadınlarda ateş düşürmek için güvenli kabul edilen tek ilaç olarak öne çıkıyordu. Trump da bu noktaya değinerek, “Eğer ateşiniz çok yüksekse bunu almak zorundasınız çünkü ne yazık ki bir alternatifi yok” ifadelerini kullandı.

Ancak Trump, ilacın otizmle bağlantılı olduğunu savunsa da bu iddianın bilimsel dayanaklarına dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Öte yandan uzmanlar, Tylenol ile otizm arasında doğrudan bir ilişki olduğuna dair iddialara uzun süredir şüpheyle yaklaşıyor. Nitekim Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği (ACOG), Trump’ın konuşması sırasında yayımladığı açıklamada, söz konusu ilaç ile otizm arasında herhangi bir bağlantı olmadığını vurguladı.

OTİZM NEDİR?

Otizm, sözel veya sözel olmayan iletişimde güçlükler ile kendini gösteren nörolojik ve gelişimsel bir bozukluktur. Otistik bireylerde sosyal beceriler genellikle sınırlıdır, tekrarlayan davranışlar görülür ve konuşarak iletişim kurmak zor olabilir. Dünya genelinde yaklaşık her 100 çocuktan 1’inin otizmli olduğu tahmin edilmektedir.