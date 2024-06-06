Trump: Üçüncü dünya savaşına girme şansımız var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump: Üçüncü dünya savaşına girme şansımız var

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın politikalarının nükleer savaş riskini arttırdığını ifade etti ve Üçüncü Dünya Savaşı’na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın uyguladığı politikaların nükleer savaş riskini arttırdığını vurguladı. Trump, "şu an silahların gücünün, nükleer silahlar nedeniyle ABD tarihindeki en tehlikeli nokta" olduğunu belirtti ve üçüncü dünya savaşı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Trump, “Başkanımız (Biden) yüzünden Üçüncü Dünya Savaşına girme şansımız var” ifadesini kullandı.

imrs.jpegTrump’a göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un “zihinsel olarak oyunlarının zirvesinde”. "Ve onlar, oyunlarının zirvesinde olmayan biriyle (Biden), onunla uğraşıyorlar, dürüst olmak gerekirse, o hiçbir zaman zirvede olmadı” ifadesini kullanan Trump, yıllar boyunca Biden’ın dış politikasına bakıldığında her zaman yanlış olduğunu belirtti.

“Ülkenin nükleer bir savaşa girdiğini görmek istemiyorum” ifadesini kullanan Trump, iklim değişikliğinin ABD için varoluşsal bir tehdit oluşturabileceği noktasında Biden ile ayynı fikre sahip olmadığını iletti.

Trump, “Benim için önemli olan tek küresel ısınma nükleer küresel ısınmadır, çünkü asıl mesele budur” ifadesini kaydetti.

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