ABD Başkanı Trump, uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesi ile Venezuela’ya kara operasyonu düzenleneceğinin sinyallerini vermişti. ABD askerleri Karayipler’i denizden kuşatırken, uyuşturucu taşıdığı gerekçesi ile bazı teknelere saldırı düzenlemişti. Trump ayrıca CIA’ya operasyon yetkisi vermişti. Söz konusu karar ABD’nin Venezuela’da CIA eli ile rejim değişikliği yapacağı yönünde yorumlanmıştı.

Trump son olarak askeri yetkililere seslendiği çevrimiçi toplantıda ise Venezuela’ya kara operasyonunun sinyallerini vererek "Son haftalarda, sayıları çok olan Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarını caydırmak için çalışıyoruz. Tabii, artık deniz yoluyla gelen çok fazla kişi yok. Muhtemelen fark etmişsinizdir, insanlar deniz yoluyla teslimat yapmak istemiyorlar. Biz, kara yoluyla da onları durdurmaya başlayacağız. Kara yoluyla (teslimat) daha kolay ama bu (operasyon-saldırı) çok yakında başlayacak” ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise ABD’den saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdi.

TRUMP HAVA SAHASININ KAPATILDIĞINI DUYURDU

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada ise Venezuela hava sahasının kapatıldığını duyurdu. Trump, havayolu şirketleri, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçılarına seslendiğini belirterek şunları söyledi:

"Tüm havayolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçılarına sesleniyorum. Lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının kapatılmış olduğunu dikkate alın. İlginiz için teşekkür ederim."