Trump vurulduktan sonra polis akıllandı. Kongre yakınındaki silahlı şahıs öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump vurulduktan sonra polis akıllandı. Kongre yakınındaki silahlı şahıs öldürüldü

ABD'nin Milwaukee şehrinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi sırasında, polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

Haberlere göre, Kongre güvenliğini artırmak için Ohio'dan gelen bir polis memuru, Kongre yakınlarında şüpheli bir şahıs fark etti.

Görgü tanıklarına göre, şahsın elinde iki bıçak bulunduğu ve bıçakları polise doğru salladığı belirtildi.

Ohio'dan gelen polis memuru, Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin düzenlendiği bölgede bulunan bu kişiyi vurarak öldürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da bir seçim mitinginde suikast girişimine maruz kalmıştı ve dün akşam, ilk defa Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı. Trump'ın perşembe günü Kongre'de bir konuşma yapması bekleniyor.

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