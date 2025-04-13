Trump yönetimi için çarpıcı iddia! Sınır dışı edileceklerin sayısı dudak uçuklattı

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin görevdeki ilk yılında 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

Washington Post'un bir süre yönetimde yer alan ve görevinden ayrılan federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin 1 milyon göçmeni sınır dışı etme hedefine ulaşmak için "agresif bir tutum sergilediği" belirtildi.

HEDEFE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Beyaz Saray'ın ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve federal ajanslarla bahsi geçen hedefe ulaşmak için günlük olarak çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

Trump yönetiminin görevdeki ilk yılında 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedeflediği iddia edilirken, söz konusu kişileri "üçüncü ülkelere" göndermek için en az 30 ülkeyle görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Seçim kampanyası sırasında Trump, "milyonlarca göçmeni" sınır dışı etmek istediklerini söylerken, yardımcısı JD Vance, ilk olarak 1 milyon göçmenle başlayabileceklerini ifade etmişti.

YABANCI DÜŞMANLAR YASASI YETKİSİNİ DEVREYE SOKMUŞTU

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

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