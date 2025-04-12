Beyaz Saray'dan İran-ABD zirvesi açıklaması: Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçti

İran Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff bir süre görüştü.

Açıklamada, "iki buçuk saati aşkın süren dolaylı müzakerelerin ardından Erakçi ve Witkoff Umman Dışişleri Bakanı'nın (Bedr bin Hamed el-Busaidi) da bulunduğu ortamda birkaç dakika görüştü" ifadelerine yer verildi.

"GÖRÜŞME OLUMLU VE YAPICI GEÇTİ"

Beyaz Saray ise görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini bildirdi. Ayrıca gelecek cumartesi tarafların tekrar bir araya geleceği belirtildi.