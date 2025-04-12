Beyaz Saray'dan İran-ABD zirvesi açıklaması: Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçti

Düzenleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray'dan İran-ABD zirvesi açıklaması: Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçti

Son dakika... İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turunun sona ermesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bir araya geldi. Beyaz Saray görüşmelerin olumlu ve yapıcı olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff bir süre görüştü.

Açıklamada, "iki buçuk saati aşkın süren dolaylı müzakerelerin ardından Erakçi ve Witkoff Umman Dışişleri Bakanı'nın (Bedr bin Hamed el-Busaidi) da bulunduğu ortamda birkaç dakika görüştü" ifadelerine yer verildi.

"GÖRÜŞME OLUMLU VE YAPICI GEÇTİ"

Beyaz Saray ise görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini bildirdi. Ayrıca gelecek cumartesi tarafların tekrar bir araya geleceği belirtildi.

Son Haberler
Elazığspor tribün lideri Mücahit Biçer'den kötü haber
Elazığspor tribün lideri Mücahit Biçer'den kötü haber
Akran zorbalığı cezasız kalmadı! Kız öğrenciyi darbeden 4 liseli tutuklandı
Akran zorbalığı cezasız kalmadı! Kız öğrenciyi darbeden 4 liseli tutuklandı
Müsavat Dervişoğlu, 'duy Erdoğan, dur Bahçeli' diyerek açıkladı
Müsavat Dervişoğlu, 'duy Erdoğan, dur Bahçeli' diyerek açıkladı
Promosyon yarışı sürüyor! Vakıfbank'tan emeklilere rekor ödeme
Promosyon yarışı sürüyor! Vakıfbank'tan emeklilere rekor ödeme
Boğaziçi'nde öğrenciler boykot ettiği ‘işgal kafe’ Ethos, kepenk kapattı
Boğaziçi'nde öğrenciler boykot ettiği ‘işgal kafe’ Ethos, kepenk kapattı