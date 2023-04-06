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Trump’a dava açmıştı. Yetişkin filmleri yıldızının videoları izlenme rekoru kırdı

Trump’ın hakim karşısına çıktığı davayı açan yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels’in davanın ardından cinsel içerikli videoları izlenme sayısı arttı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:14
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Trump’a dava açan Stormy Daniels’ın videoları izlenme rekoru kırdı

Trump’a dava açmıştı. Yetişkin filmleri yıldızının videoları izlenme rekoru kırdı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkiye girdiği iddiasıyla açtığı dava sonrası ülke gündemine oturan yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'in videoları internette rekor kırdı.

Gerçek adı “Stephanie Clifford” olan Daniels, 2018'de “Trump ile yaşadığı ilişki konusunda sessiz kalması için tanımadığı bir adam tarafından tehdit edildiğini” savunmuş, bunu reddeden eski Başkana hakaret davası açmıştı.

2024 başkanlık seçimlerinde aday olan Trump, Daniels'a 2016 Başkanlık seçimleri sırasında “sus payı” ödediği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, salı günü hakim karşısına çıkan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.

Son olarak Trump’a açtığı davayı kaybeden ve yaklaşık 122 bin dolar tazminat ödemesi istenen Stormy Daniels’ın Pornhub'daki hesabı görüntülenme rekoru kırdı.

Trump'ın hakim karşısına çıktığı gün yetişkin filmleri yıldızının videolarının 650 binden fazla defa arandığı belirlendi.

TMZ'ye konuşan Daniels, geçen yıla göre aramalarda yüzde 32 bin artış yaşandığını, videolarının kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendiğini söyledi.

Videoların toplam izlenmesinin 36 milyonu geçtiği kaydedildi. Daniels'ın bu izlenmelerden büyük para kazandığı tahmin ediliyor.

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