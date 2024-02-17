Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza

Kaynak: AA
Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza
Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" gerekçesiyle açılan davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Trump’a, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’a 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası kesildi.

Öte yandan Trump'a 3 yıl, çocuklarına da ikişer yıl New York’taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmalarına yasak getirildi.

Ayrıca iç isme de söz konusu süreler içerisinde bankalardan kredi alamama cezası verildi.

Trump, 2 Ekim tarihinden bu yana devam eden duruşmalara zorunlu olmadığı halde defalarca kez katılmış ve hakkındaki suçlamaları reddederek davanın "siyasi saiklerle" açıldığını savunmuştu.

Son Haberler
İliç’teki maden faciası soruşturmasında yeni gelişme: Kanadalı şirket yetkilisi dahil 6 kişi tutuklandı Gündem
İliç’teki maden faciası soruşturmasında yeni gelişme: Kanadalı şirket yetkilisi dahil 6 kişi tutuklandı
İYİ Parti’de Adana İl Başkanlığına Veysel Yıldız atandı Siyaset
İYİ Parti’de Adana İl Başkanlığına Veysel Yıldız atandı
Şişli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Yaşam
Şişli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Mısır’dan Filistinli mültecilere karşı önlem: Gazze sınırına duvar örülüyor Dünya
Mısır’dan Filistinli mültecilere karşı önlem: Gazze sınırına duvar örülüyor
Panathinaikoslu futbolcular konuştu Fatih Terim dinledi. Hiçbir şey anlamasada o sözler galibiyet getirdi Spor
Panathinaikoslu futbolcular konuştu Fatih Terim dinledi. Hiçbir şey anlamasada o sözler galibiyet getirdi
Uçan 128 milyar dolardı 400 milyar dolar oldu… Yazarlar
Uçan 128 milyar dolardı 400 milyar dolar oldu…