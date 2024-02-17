Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Trump’a, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’a 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası kesildi.

Öte yandan Trump'a 3 yıl, çocuklarına da ikişer yıl New York’taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmalarına yasak getirildi.

Ayrıca iç isme de söz konusu süreler içerisinde bankalardan kredi alamama cezası verildi.

Trump, 2 Ekim tarihinden bu yana devam eden duruşmalara zorunlu olmadığı halde defalarca kez katılmış ve hakkındaki suçlamaları reddederek davanın "siyasi saiklerle" açıldığını savunmuştu.